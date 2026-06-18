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Страны АСЕАН заинтересовались системами мониторинга из РФ на базе «ЭРА-ГЛОНАСС»

генеральный директор акционерного общества Алексей Райкевич заявил, что система снижает число жертв при тяжелых авариях за счет своевременного оповещения экстренных служб, передачи координат и ускорения реагирования.

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Несколько стран Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), включая Индонезию, Малайзию, Сингапур и Вьетнам, проявляют интерес к российским цифровым решениям для мониторинга беспилотного транспорта на базе «ЭРА-ГЛОНАСС». Об этом сообщил ТАСС генеральный директор АО «ГЛОНАСС» Алексей Райкевич.

«АО “ГЛОНАСС” фиксирует устойчивый интерес ряда стран АСЕАН к решению цифровых задач собственного транспортного комплекса», — сказал он.

По его словам, в Индонезии зарегистрировано более 25 млн транспортных средств, за прошлый год там произошло свыше 155 тыс. ДТП, унесших жизни порядка 30 тыс. человек.

Как отметил Райкевич, российский опыт показывает, что система «ЭРА-ГЛОНАСС» снижает число жертв при тяжелых авариях за счет своевременного оповещения экстренных служб, передачи координат и ускорения реагирования.

Помимо аварийного оповещения, страны АСЕАН проявляют интерес к единой системе идентификации беспилотников на земле, воде и в воздухе, а также к координации всех видов беспилотного транспорта в онлайн-режиме.

Ключевой спрос, по словам Райкевича, заключается в экспорте систем мониторинга и управления, которые не зависят от внешних поставщиков и позволяют контролировать транспортную инфраструктуру собственными силами.

«Технологии на базе “ЭРА-ГЛОНАСС” позволят обеспечить технологический суверенитет государств АСЕАН», — подчеркнул он.