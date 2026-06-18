В Иркутской области в связи с нехваткой топлива создан оперативной штаб

В Иркутской области создан оперативный штаб по топливу для аграриев. Об этом сообщил губернатор Игорь Кобзев.
Губернатор Игорь Кобзев сообщил о формировании оперативного штаба из-за сбоев в поставках горюче-смазочных материалов малому агробизнесу. Проблемы с логистикой топлива, по его словам, носят не локальный характер. Руководить штабом поручено министру сельского хозяйства региона Марине Кожариной.
В задачи структуры войдут мониторинг цен на топливо в период полевых работ, сбор сводных заявок на дизельное топливо и межведомственная координация. Решение принято после совещания с участием региональных ведомств, УФАС, «Иркутскнефтепродукта», глав районов и аграриев.
По данным Кожариной, весенне-полевые работы в области выполнены более чем на 90%, однако в ряде хозяйств возникли сложности с доступом к ГСМ из-за разрыва привычных логистических цепочек. Власти взяли вопрос на контроль. Кобзев добавил, что, несмотря на трудности, посевная практически завершена, а темпы работ соответствуют средним показателям по СФО.