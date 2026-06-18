В Иркутской области в связи с нехваткой топлива создан оперативной штаб

По данным Кожариной, весенне-полевые работы в области выполнены более чем на 90%, однако в ряде хозяйств возникли сложности с доступом к ГСМ из-за разрыва привычных логистических цепочек. Власти взяли вопрос на контроль. Кобзев добавил, что, несмотря на трудности, посевная практически завершена, а темпы работ соответствуют средним показателям по СФО.