Тарифы ЖКХ в Новосибирске с 1 июля вырастут на 3,5%

В сфере жилищно-коммунального хозяйства с 1 июля в силу вступает несколько изменений. Они затронут тарифы, правила перерасчёта, сроки платежей и формат квитанций, пишет «Пятый канал». Тарифы на основные услуги — водоснабжение, отопление, газ, электроэнергию и вывоз мусора — в среднем вырастут на 5,4%. Рост будет разным по регионам: минимальный — в Северной Осетии (3%), в Новосибирской области — 3,5%, в Алтайском крае — 3,7%. Самый заметный — в Москве (7,5%), Санкт-Петербурге и Якутии (по 6,5%). Осенью, с 1 октября, возможен ещё один пересмотр — совокупный платёж может увеличиться на 9,9−10% для финансирования обновления инфраструктуры.
С июля изменится порядок перерасчёта за временное отсутствие горячей воды. Теперь управляющие компании и ресурсоснабжающие организации обязаны самостоятельно фиксировать перерыв в подаче услуги и отражать корректировку в ближайшей квитанции — жильцам не придётся писать заявления и собирать подтверждения. Также с июля в платёжках появятся отдельные строки по разным видам работ: уборка подъездов и территории, текущий ремонт, обслуживание лифтов и домофонов, вывоз мусора, поверка счётчиков. Это позволит жильцам точнее понимать, за что именно они платят.
С 1 марта 2026 года уже действует единый срок оплаты — до 15-го числа месяца, следующего за расчётным. Раньше крайним днём было 10-е число, так что у жильцов появилось пять дополнительных дней без пеней. Квитанции должны доставлять не позднее 5-го числа. Также в Госдуме рассматривают инициативу об отчётах УК перед жильцами раз в полгода вместо года — их планируют публиковать в электронном виде через ГИС ЖКХ.