Тарифы ЖКХ в Новосибирске с 1 июля вырастут на 3,5%

В сфере жилищно-коммунального хозяйства с 1 июля в силу вступает несколько изменений. Они затронут тарифы, правила перерасчёта, сроки платежей и формат квитанций, пишет «Пятый канал». Тарифы на основные услуги — водоснабжение, отопление, газ, электроэнергию и вывоз мусора — в среднем вырастут на 5,4%. Рост будет разным по регионам: минимальный — в Северной Осетии (3%), в Новосибирской области — 3,5%, в Алтайском крае — 3,7%. Самый заметный — в Москве (7,5%), Санкт-Петербурге и Якутии (по 6,5%). Осенью, с 1 октября, возможен ещё один пересмотр — совокупный платёж может увеличиться на 9,9−10% для финансирования обновления инфраструктуры.