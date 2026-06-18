Компании РФ за 5 лет стали чаще использовать нацвалюты в международных расчетах

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Российские компании за последние пять лет стали в 2,9 раза чаще использовать национальные валюты в международных расчетах. На смену доллару и евро пришли рубль, юань, турецкая лира и казахстанский тенге. Об этом ТАСС рассказал директор по работе с финансовыми институтами «Точка банка» Сергей Норицин.
«Если в 2020 году 77,7% исходящих платежей клиентов “Точка банка” проходили в долларах и евро, то сейчас — только 1,28%. На смену доллару и евро пришли рубль, юань, турецкая лира и казахстанский тенге. В начале 2026 года на переводы в юанях без учета рублевых платежей пришлось 73,1% — это вторая по популярности валюта после рубля», — отметил эксперт.
По его словам, ранее бизнес оптимизировал скорость и стоимость платежа. Теперь главное — гарантированность оплаты. Компании готовы мириться с более долгими и дорогими операциями, если платеж точно дойдет до получателя и не застрянет в комплаенсе иностранного банка.
Норицин также отметил, что для малого и среднего бизнеса сложная валютная архитектура чаще всего недоступна. «У селлера маркетплейса или торговой компании нет штата финансистов и доступа к сложным деривативам. Решающим фактором становится банк и его готовые решения: насколько он умеет проводить платежи в нужных валютах и берет ли на себя часть операционных рисков», — указал эксперт.