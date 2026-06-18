Компании РФ за 5 лет стали чаще использовать нацвалюты в международных расчетах

«Если в 2020 году 77,7% исходящих платежей клиентов “Точка банка” проходили в долларах и евро, то сейчас — только 1,28%. На смену доллару и евро пришли рубль, юань, турецкая лира и казахстанский тенге. В начале 2026 года на переводы в юанях без учета рублевых платежей пришлось 73,1% — это вторая по популярности валюта после рубля», — отметил эксперт.