В Башкирии проведут комплексную проверку птицефабрики «Черкизово»

По ее словам, птицефабрику, которой владеет АО «Турбаслинские бройлеры» (входит в группу компаний «Черкизово»), посетили вице-премьер — министр сельского хозяйства Башкирии Ильшат Фазрахманов и министр природопользования и экологии региона Нияз Фазылов. Осмотрев действующее пометохранилище и площадку для строительства нового цеха по хранению и переработке продуктов жизнедеятельности птиц, участники встречи обсудили ситуацию о воздействии предприятия на обстановку в окружающих населенных пунктах.