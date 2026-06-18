Экономист Балынин спрогнозировал снижение ключевой ставки 19 июня

Эксперт также дал прогноз по депозитной политике банков. Он считает, что еще до заседания 19 июня ставки по вкладам могут снизиться на 0,5−1 п.п., но даже с учетом этого тренда они еще долго будут значительно превышать инфляцию. Гражданам, имеющим сбережения, он посоветовал диверсифицировать средства, присматриваясь к долгосрочным вкладам с капитализацией процентов.