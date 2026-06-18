Экономист Балынин спрогнозировал снижение ключевой ставки 19 июня

Доцент Финансового университета при Правительстве РФ, кандидат экономических наук Игорь Балынин в эксклюзивном комментарии для aif.ru оценил, как изменится ключевая ставка на ближайшем заседании Совета директоров ЦБ РФ.
На данный момент ключевая ставка ЦБ РФ составляет 14% годовых. Очередное заседание Совета директоров по данному вопросу запланировано на 19 июня 2026 года.
«Я думаю, что будет продолжен взятый ранее курс на снижение ключевой ставки», — заявил Балынин.
При этом он подчеркнул, что Центробанк при принятии решений оценивает комплекс факторов, включая динамику инфляции.
Экономист обратил внимание на текущее замедление темпов роста цен, которое усиливается сезонными факторами.
«Сейчас происходит замедление темпов роста цен. Более того, цены на фрукты и овощи сейчас традиционно пойдут существенно вниз, что внесёт свою дополнительную положительную лепту в процесс снижения уровня инфляции», — пояснил Балынин.
Экономист убежден, что ключевая ставка будет снижена.
«Вероятность именно снижения ключевой ставки я оцениваю в 99%, технически закладывая на вариант сохранения 1%, исключая возможность повышения», — уточнил он.
Основная дискуссия, по мнению Балынина, развернется вокруг шага снижения в диапазоне от 0,5 до 1,5 процентного пункта. Наиболее вероятным сценарием он считает снижение на 1 п.п., оценивая его вероятность в 70%, тогда как более осторожный шаг в 0,5 п.п. и решительный в 1,5 п.п. получают 20% и 9% соответственно.
«Соответственно после ближайшего заседания ключевая ставка будет, по моим прогнозам, на уровне 13−14%», — спрогнозировал Балынин.
Снижение ставки, как полагает экономист, позитивно отразится на ценах за счет повышения доступности кредитов для производителей. Это расширит возможности производства, обеспечит экономию на постоянных издержках и усилит конкурентную борьбу за покупателя, что дополнительно замедлит рост цен.
В то же время Балынин призвал не искать прямой взаимосвязи между значением ключевой ставки и курсом рубля.
«Особо хотел отметить, что непосредственно прямого влияния на курс рубля ключевая ставка не оказывает. Банк России данный инструмент не использует для сглаживания курсовых колебаний», — подчеркнул он, добавив, что к динамике валют следует относиться спокойно. По его мнению, рубль сейчас является крайне крепким и продолжит движение к фундаментальным значениям в 65 рублей за доллар и 77 рублей за евро.
Эксперт также дал прогноз по депозитной политике банков. Он считает, что еще до заседания 19 июня ставки по вкладам могут снизиться на 0,5−1 п.п., но даже с учетом этого тренда они еще долго будут значительно превышать инфляцию. Гражданам, имеющим сбережения, он посоветовал диверсифицировать средства, присматриваясь к долгосрочным вкладам с капитализацией процентов.
«В целом, я считаю, что в 2026 году Банк России не будет делать пауз при принятии решений по снижению ключевой ставки… Я полагаю, что в конце 2026 года — начале 2027 года, мы увидим значение ключевой ставки на уровне 10%», — резюмировал Балынин.