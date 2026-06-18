Эксперт Коложвари допустил сохранение ключевой ставки на уровне 14,5%

НОВОСИБИРСК, 18 июня. /ТАСС/. Центральный банк РФ с большей вероятностью сохранит ключевую ставку на уровне 14,5%, снижение даже на 50 базисных пунктов менее вероятно. Такой прогноз ТАСС представил кандидат экономических наук, руководитель Высшей школы бизнеса Новосибирского государственного университета экономики и управления Эдуард Коложвари.
Совет директоров Банка России рассмотрит вопрос об уровне ключевой ставки на очередном заседании 19 июня.
«Макроситуация и геополитика, особенно ситуация в Персидском заливе, не способствуют смягчению ставок по всему миру. Думаю, на этом фоне наш регулятор не будет излишне смягчать денежно-кредитную политику и с наибольшей вероятностью оставит ставку без изменения. Я бы поставил на вероятность: оставят — 50%, снизят на 50 б.п. — 30%, на 100 б.п. — 20%», — сказал эксперт.
При этом, отметил собеседник агентства, от ЦБ ожидают сохранение тренда на последовательное снижение ставки с учетом также некоторого замедления инфляции. В ряде отраслей сформировался запрос на уменьшение ставки на 100 б.п. и больше. Однако, по мнению эксперта, принципиального снижения ожидать не следует. «Во всем мире денежно-кредитная политика ужесточается, риски по инфляции возрастают, рубль крепкий. Думаю, жесткость продолжится», — добавил он. Кроме того, в базовом сценарии Банка России в 2026 году предусмотрена средняя ключевая ставка в диапазоне 14,0 — 14,5% годовых.
Центральный банк начал последовательно понижать ключевую ставку в июне 2025 года, тогда ставка была понижена с 21% до 20% годовых. К концу года ставка составила 16% годовых. С февраля этого года Банк России снижал ставку на 50 б.п. — до 15,5%, в марте — до 15%, в апреле до 14,5%.