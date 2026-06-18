Эксперт Коложвари допустил сохранение ключевой ставки на уровне 14,5%

При этом, отметил собеседник агентства, от ЦБ ожидают сохранение тренда на последовательное снижение ставки с учетом также некоторого замедления инфляции. В ряде отраслей сформировался запрос на уменьшение ставки на 100 б.п. и больше. Однако, по мнению эксперта, принципиального снижения ожидать не следует. «Во всем мире денежно-кредитная политика ужесточается, риски по инфляции возрастают, рубль крепкий. Думаю, жесткость продолжится», — добавил он. Кроме того, в базовом сценарии Банка России в 2026 году предусмотрена средняя ключевая ставка в диапазоне 14,0 — 14,5% годовых.