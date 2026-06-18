Электричество в Казахстане одно из самых доступных в мире, но аналитики обеспокоены этим

Тарифы росли в 2025 году, а в декабре были утверждены предельные тарифы на электроэнергию на ближайшие 7 лет. Аналитики Telegram-канала EconomyKZ.org сообщают, что Казахстан занимает место среди стран с наиболее доступной электроэнергией для населения: средний тариф составляет около 0,056 доллара США за киловатт-час (кВт·ч) или около 27 тенге по актуальному курсу. Это более чем в восемь раз ниже Бермудских островов, где тарифы на кВт·ч составляют 0,466 доллара или 228 тенге.