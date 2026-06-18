Электричество в Казахстане одно из самых доступных в мире, но аналитики обеспокоены этим

С 1 июля 2026 года в Казахстане планируют ввести новые тарифы на электроэнергию. Решение направлено на создание необходимых финансовых условий для своевременного проведения ремонтных кампаний и реализации долгосрочных программ по обновлению и поддержанию надежности оборудования.
Тарифы росли в 2025 году, а в декабре были утверждены предельные тарифы на электроэнергию на ближайшие 7 лет. Аналитики Telegram-канала EconomyKZ.org сообщают, что Казахстан занимает место среди стран с наиболее доступной электроэнергией для населения: средний тариф составляет около 0,056 доллара США за киловатт-час (кВт·ч) или около 27 тенге по актуальному курсу. Это более чем в восемь раз ниже Бермудских островов, где тарифы на кВт·ч составляют 0,466 доллара или 228 тенге.
Однако низкие тарифы могут оказаться не преимуществом, а причиной сложностей. Как отмечается в источнике, страны с высокими тарифами на электроэнергию включают не только стоимость генерации, но и расходы на экологическую политику, модернизацию сетей и энергопереход. К таким странам относятся Бермуды, Ирландия, Италия и Германия.
Самая дешевая электроэнергия характерна для стран с масштабным государственным регулированием и субсидиями, таких как Иран (0,003 доллара или 1,5 тенге за кВт·ч), Ирак, Судан и Эфиопия. Аналитики отмечают, что низкий тариф всегда означает компромисс между доступностью и инвестициями. Чем дешевле электроэнергия для потребителя, тем острее вопрос о достаточности средств на обновление сетей, строительство новых мощностей и надежность энергосистемы.
Недостаток финансирования грозит ростом аварийных ситуаций, что ведет к экономическим потерям и ухудшению уровня жизни населения. Для многих стран главным вызовом становится не удержание низких тарифов, а обеспечение устойчивости энергосистемы без резкого роста цен для населения и бизнеса.