В Омске строят развязку для выезда на метромост без светофора

Добавим, в мае мэр Омска Сергей Шелест сообщал о выделении больше 75 миллионов рублей на новые светофорные объекты на пересечении улицы Конева с 3-й Енисейской, а также на перекрестке улиц Конева и 70 лет Октября. Подрядчику предстоит не только установить сами светофоры, но и выполнить работы по обустройству прилегающей зоны. Так, в рамках контракта предусмотрена установка новых бортовых камней, укладка тактильной плитки, а также будет нанесена новая разметка. Эти работы должны быть завершены к 15 августа.