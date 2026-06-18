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В Омске строят развязку для выезда на метромост без светофора

В Омске стартовали работы по строительству новой развязки к метромосту со стороны Левобережья — на пересечении улиц Конева и 3-й Енисейской.

Источник: SuperOmsk.ru

Планируется, что полоса позволит водителям выезжать на метромост без светофора.

Сейчас на перекрестке существует две полосы с выездом на метромост по светофору.

Как отмечали ранее в департаменте транспорта, новая полоса появится в рамках оптимизации и позволит разгрузить поток, прибывающий с 3-й Енисейской. Вместе с тем изменения потребуют переноса остановки «Микрорайон Авангард» на другое место.

Добавим, в мае мэр Омска Сергей Шелест сообщал о выделении больше 75 миллионов рублей на новые светофорные объекты на пересечении улицы Конева с 3-й Енисейской, а также на перекрестке улиц Конева и 70 лет Октября. Подрядчику предстоит не только установить сами светофоры, но и выполнить работы по обустройству прилегающей зоны. Так, в рамках контракта предусмотрена установка новых бортовых камней, укладка тактильной плитки, а также будет нанесена новая разметка. Эти работы должны быть завершены к 15 августа.