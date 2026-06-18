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В Омске в посёлке Армейский построят 12-этажный дом

Проект жилого комплекса должен быть завершён до конца года, площадь застройки превысит 5,7 гектара.

Источник: Om1 Омск

В Ленинском округе Омска готовится площадка под масштабное жилищное строительство. Городской департамент архитектуры и градостроительства выдал разрешение на разработку проектной документации для возведения нового многоквартирного дома.

Объект планируется разместить в границах посёлка Армейского.

Согласно документам, здание будет 12-этажным. Площадь застройки составит 840 кв. метров, а общая площадь жилых и технических помещений — около 14 тыс. «квадратов». При этом под проектирование и благоустройство отведён участок площадью 5,74 га.

Проектная документация должна быть подготовлена до 31 декабря текущего года.

Инициатором и инвестором выступает омский предприниматель Алексей Чертищев. Он руководит строительной компанией «Комус», работающей на рынке с 2012 года, а также является совладельцем ряда коммерческих структур в сфере недвижимости и спорта, включая компанию, владеющую брендом «Гранд Фитнес Холл».