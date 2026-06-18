В Омске в посёлке Армейский построят 12-этажный дом

Инициатором и инвестором выступает омский предприниматель Алексей Чертищев. Он руководит строительной компанией «Комус», работающей на рынке с 2012 года, а также является совладельцем ряда коммерческих структур в сфере недвижимости и спорта, включая компанию, владеющую брендом «Гранд Фитнес Холл».