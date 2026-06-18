«Ведомости»: россияне стали чаще заказывать спортинвентарь из-за рубежа

По словам эксперта, продажи в сегменте спорттоваров в 2026 году увеличились на 27%, тогда как в аналогичный период 2025 года динамика составила 22%. При этом, по данным представителя Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ), с января по апрель она была менее выраженной, всего 20,2% (до 7,1 млрд рублей).