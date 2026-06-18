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«Ведомости»: россияне стали чаще заказывать спортинвентарь из-за рубежа

Продажи в сегменте спорттоваров в 2026 году увеличились на 27%, заявил председатель совета по развитию электронной торговли Торгово-промышленной палаты Алексей Федоров.

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Общие затраты россиян на покупку спортивных товаров через площадки трансграничной торговли с января по май 2026 года составили 37 млрд рублей. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на подсчеты председателя совета по развитию электронной торговли Торгово-промышленной палаты Алексея Федорова.

По словам эксперта, продажи в сегменте спорттоваров в 2026 году увеличились на 27%, тогда как в аналогичный период 2025 года динамика составила 22%. При этом, по данным представителя Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ), с января по апрель она была менее выраженной, всего 20,2% (до 7,1 млрд рублей).

Более заметный темп роста реализации спортивной продукции отмечают маркетплейсы, работающие в сегменте трансграничной торговли. Так, на CDEK.Shopping продажи спортинвентаря за январь-май выросли в 3,5 раза по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. А показатель на Wildberries прибавил 90% в денежном и 86% в натуральном выражении.

Опрошенные изданием участники рынка отмечают, что самой быстрорастущей категорией в сегменте стал инвентарь для игры в падел. На Wildberries продажи данных товаров за январь-май выросли на 455% в денежном и на 565% в натуральном выражении.

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