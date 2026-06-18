С чем столкнулись аграрии Черноземья в ходе посевной кампании

Холодная весна заставила курских аграриев замедлить темпы посевных работ: к началу июня на полях было занято примерно три четверти запланированной пашни, или 820 тысяч гектаров. При этом яровые зерновые, занявшие 275 тысяч гектаров, посеяны одними из первых. В структуре посевных площадей из яровых зерновых преобладают пшеница и кукуруза на зерно (под них отведено более 140 тысяч гектаров для каждой), среди технических — соя. Последнее ожидаемо: регион начал сеять свыше 400 тысяч гектаров сои несколько лет назад, когда здесь ввели мощные заводы по ее переработке.