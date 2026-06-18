Порт «Остерра» в Хабаровском крае в 2026 году увеличил отгрузку угля на 44%

В специализированном угольном терминале «Остерра» на Тихоокеанском побережье Хабаровского края подвели промежуточные итоги работы. Так, за первые пять месяцев 2026 года здесь отгрузили 9,7 млн тонн угля и данный показатель превышает прошлогодний на 44%, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Перевалка угля, добываемого в Хабаровском крае, увеличилась более чем вдвое и составила 2,8 млн тонн. При этом среднесуточная выгрузка составила 879 полувагонов, что на 34% больше, чем за аналогичный период 2025 года.
В планах у порта «Остерра» выйти на производственную мощность в 40 млн тонн угля в год. Для этого компания реализует различные проекты. В частности, в рамках второго этапа инвестпрограммы КИП-40 продолжает возведение ключевых объектов будущего комплекса.
На данный момент ведутся работы по строительству тройного вагоноопрокидывателя, тоннеля конвейерной линии, пересыпных станций и здания дробильной установки. Кроме того, на территории терминала оборудуют вагоноразмораживающее устройство на 27 полувагонов и административно-бытовой комплекс. Готовность объектов сейчас составляет 35%.
— Важно, что наряду с производственными задачами предприятие уделяет внимание вопросам экологии, созданию новых рабочих мест и развитию социальной инфраструктуры Ванинского района. Такие проекты имеют стратегическое значение для экономики Хабаровского края и укрепления транспортных связей России со странами Азиатско-Тихоокеанского региона, — отметили в министерстве транспорта и дорожного хозяйства региона.
Вместе с этим на предприятии реализуют проект электрификации железнодорожного комплекса терминала протяженностью 45,2 км. Подрядчики уже ведут строительно-монтажные работы по возведению фундаментов для контактной сети. Общий объем инвестиций составил около 3 млрд рублей.
Ранее ИА «Хабаровский край сегодня» писало, что на ПМЭФ губернатор региона Дмитрий Демешин заключил договор о сотрудничестве с гендиректором СУЭК Александром Редькиным. Угольное предприятие планирует увеличить добычу твердого топлива в крае до 18 млн тонн в год.