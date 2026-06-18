«УЗГА»: иностранцев привлекает локализация производства самолета «УТС-800»

МИНСК, 18 июня. /ТАСС/. Российский учебно-тренировочный самолет «УТС-800» привлекает иностранцев благодаря возможности полной локализации его производства, сказала ТАСС на международной выставке «Национальная безопасность. Беларусь-2026» официальный представитель АО «УЗГА» (в составе Союза машиностроителей России) Екатерина Згировская.
«Их особенно привлекла полная локализация производства “УТС-800”. В связи с этим текущий акцент в переговорах с заинтересованными сторонами смещен на возможности производственной кооперации, трансфера технологий и локализации сборки самолета у заказчика. При этом следует учитывать, что сейчас планер самолета “УТС-800” проходит различные испытания», — сказала она.
По словам Згировской, «УТС-800» уже был продемонстрирован на многих крупных международных выставках с большим охватом посетителей со всего мира. «За год проведения кампании на международных рынках мы показали “УТС-800” на IDEX и Dubai Airshow в Объединенных Арабских Эмиратах, EDEX в Египте и World Defense Show в Саудовской Аравии — это большие охваты — на этих выставках можно рассказать о возможностях самолета не только странам Ближнего Востока, но и провести презентации для представителей стран Юго-Восточной Азии, Африки и Латинской Америки — таким образом мы ожидаем интереса со стороны государств традиционных рынков российской продукции», — добавила она.
Международная выставка «Национальная безопасность. Беларусь-2026» проходит в Минске с 17 по 19 июня.