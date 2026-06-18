Аналитики заявили, что доля ИИ-блогеров в подписках россиян может достичь 30%

Согласно результатам опроса, 59% россиян знают о существовании ИИ-блогеров, а треть (33%) хотя бы раз сталкивались с ними в социальных сетях. Реальное проникновение в подписки пока остается низким: лишь 7% уверены, что следят хотя бы за одним виртуальным инфлюенсером, тогда как 73% считают, что таких авторов у них нет. «К 2030 году до 30% блогеров в подписках пользователей могут составить ИИ-персонажи. Уже сейчас рынок демонстрирует разрыв: узнаваемость и интерес при отсутствии устойчивого доверия», — рассказали в компании.