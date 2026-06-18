Аналитики заявили, что доля ИИ-блогеров в подписках россиян может достичь 30%

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. К 2030 году до 30% блогеров в подписках пользователей могут составить ИИ-персонажи. Такие данные получили аналитики инфлюенс-агентства Go Influence по итогам опроса 3,2 тыс. респондентов.
Согласно результатам опроса, 59% россиян знают о существовании ИИ-блогеров, а треть (33%) хотя бы раз сталкивались с ними в социальных сетях. Реальное проникновение в подписки пока остается низким: лишь 7% уверены, что следят хотя бы за одним виртуальным инфлюенсером, тогда как 73% считают, что таких авторов у них нет. «К 2030 году до 30% блогеров в подписках пользователей могут составить ИИ-персонажи. Уже сейчас рынок демонстрирует разрыв: узнаваемость и интерес при отсутствии устойчивого доверия», — рассказали в компании.
Только 28% респондентов уверены, что могут отличить ИИ-блогера от человека. Еще 26% признают, что испытывают затруднения, а более трети (34%) никогда не задумывались об этом. «Пользователи могут регулярно взаимодействовать с ИИ-персонажами, не распознавая их. По мере развития технологий граница между реальным и синтетическим контентом будет становиться все менее заметной», — уточнила генеральный директор Go Influence Катерина Мосяга.
Как изменится рынок до 2030 года.
Почти 40% опрошенных считают, что число ИИ-блогеров будет расти, и лишь 15% ожидают сокращения. 18% уверены, что проникновение ИИ-контента останется на том же уровне, 27% затруднились ответить.
Руководитель направления Influence «Точка банка» Александр Козлов, слова которого приводятся в материале Go Influence, отметил, что ИИ-блогеры могут выигрывать в охватах, но проигрывают в доверии. «Генерировать искусственный контент становится все проще, его доля будет только расти и быстро обесцениваться», — допустил собеседник.
Директор ML-департамента и фундаментальных исследований MWS AI Даниил Киреев, которого также цитируют в материале Go Influenceв, прогнозирует неравномерное развитие рынка ИИ-контента. «В тематиках, где доверие играет меньшую роль виртуальные авторы смогут быстрее наращивать аудиторию. В более чувствительных сферах для пользователей по-прежнему будет важно понимать, что за контентом стоит живой человек», — объяснил он.