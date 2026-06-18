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Новый строительный кластер на Донбассе

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В ДНР планируют запустить крупный строительный кластер в Кураховском и Докучаевском округах.

Источник: НИА Красноярск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В ДНР планируют запустить крупный строительный кластер в Кураховском и Докучаевском округах.

Об этом рассказали в Едином институте пространственного планирования РФ.

«В рамках кластерного подхода было также предложено создание на территории Кураховского муниципального округа завода по производству бетона мощностью до 350 тыс. куб. м в год. Проект напрямую увязан с планами по строительству базы нефтепродуктов и производству битума в соседнем Докучаевске, для которого ЕИПП РФ также разрабатывает генеральный план. Это будет содействовать формированию кластера строительных материалов во всей ДНР», сообщили специалисты института. В Курахово хотят развивать и заводы лакокрасочных материалов, высокоточных деталей и грузоподъемного оборудования.

Об этом сообщил ТГ-канал «Донбасс решает».

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