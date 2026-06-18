ТАСС выяснил стоимость самой дорогой усадьбы под коммерческое использование

Это нежилое здание площадью 505 кв. м, которое расположено на участке площадью 1 069 кв. м. Усадьба была построена в 1883 году, а реконструирована в 2003-м. Она признана объeктом культуpного наслeдия (ОКН). Для использования предлагается приспособить два этажа, нулевой этаж и антресоль. В здании разрешено размещение объектов торговли, общепита, офисов и так далее. На втором месте по стоимости — историческая усадьба XVIII века «Покровское-Засекино» в Одинцовском районе Подмосковья, предлагаемая за 200 млн рублей. Здание площадью 377 кв. м построено на участке 1,25 га на берегу реки. Объект признан ОКН, по документам он — жилой, но предлагается с уже проработанным мастер-планом участка и готовой финансовой моделью (реализация бутик-отеля, ресторана, SPA-комплекса и так далее). В усадьбе есть камин и балкон с видом на реку. Замыкает тройку лидеров здание дворца культуры им. В. И. Ленина в Воронеже, экспонируемое за 163,2 млн рублей. Это несколько зданий общей площадью 5,4 тыс. кв. м, реализуемых на электронных торгах. Объект имеет обременения в виде договора аренды до 2052 года.