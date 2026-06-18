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Черничук: на ЗАЭС своевременно ремонтируют аварийные генераторы

Если требуются оперативные вмешательства, то они проводятся незамедлительно, также заявил директор станции.

ЭНЕРГОДАР /Запорожская область/, 18 июня. /ТАСС/. Специалисты Запорожской АЭС своевременно проводят обслуживание и ремонт всего технического оборудования, в том числе аварийных дизель-генераторов, работающих при полной потере станцией внешнего электроснабжения. Об этом сообщил ТАСС директор ЗАЭС Юрий Черничук.

«Что касается дизель-генераторов, это оборудование, которое предназначено для режимов нештатных, переходных, аварийных, оно должно в таких режимах работать и работать безотказно. То, что ему необходимо проводить какие-то восстановительные, ремонтные работы, безусловно, это так, и мы это даже сейчас делаем. У нас на протяжении всего этого времени есть, как и у любой нормальной станции, графики ремонтов оборудования и технического обслуживания. Все это мы выполняем», — сказал Черничук.

Директор АЭС подчеркнул, что бывают и срочные работы, которые нельзя провести по графику. «Если требуются оперативные аварийные вмешательства, то они проводятся незамедлительно, прямо сейчас, ни в какие планы они не входят», — добавил Черничук.

По словам собеседника агентства, независимо от принадлежности станции, плановые ремонты и техобслуживание проводились на ней всегда, с момента пуска. И текущие работы являются продолжением эксплуатации станции в соответствии со всеми требованиями в части работоспособности и технической исправности оборудования, заключил Черничук.

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