Черничук: на ЗАЭС своевременно ремонтируют аварийные генераторы

«Что касается дизель-генераторов, это оборудование, которое предназначено для режимов нештатных, переходных, аварийных, оно должно в таких режимах работать и работать безотказно. То, что ему необходимо проводить какие-то восстановительные, ремонтные работы, безусловно, это так, и мы это даже сейчас делаем. У нас на протяжении всего этого времени есть, как и у любой нормальной станции, графики ремонтов оборудования и технического обслуживания. Все это мы выполняем», — сказал Черничук.