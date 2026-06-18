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В минсельхозе региона обсудили вопросы отгрузки ГСМ малому агробизнесу

Иркутская область, НИА-Байкал — 17 июня в министерстве сельского хозяйства Иркутской области прошло совещание по вопросу обеспечения сельхозтоваропроизводителей горюче-смазочными материалами в период проведения сезонных полевых и сопутствующих работ.

Источник: Аргументы и факты

Особое внимание уделили отгрузке ГСМ малому агробизнесу, сообщает пресс-служба Губернатора и Правительства Иркутской области.

Участие в совещании приняли представители министерства экономического развития и промышленности Приангарья, УФАС России по Иркутской области, сельхозтоваропроизводители, главы муниципалитетов и представители Ассоциации КФХ и сельхозкооперативов области, а также Агропромышленного союза Иркутской области.

Отмечено, что в ходе посевной кампании аграрии региона в полной мере были обеспечены необходимыми материально-техническими ресурсами, в том числе горюче-смазочными материалами. Однако у ряда небольших хозяйств возникли трудности в отгрузке ГСМ по тем логистическим цепочкам, которые ранее были выстроены, рассказала министр сельского хозяйства Приангарья Марина Кожарина. Она также отметила, что, учитывая данную ситуацию, Правительство Иркутской области во главе с Губернатором взяло на личный контроль данный вопрос. Проведен ряд совещаний, в том числе с участием федеральных ведомств.

Принято решение организовать на базе регионального минсельхоза оперативный штаб по координации межведомственной деятельности по вопросам обеспечения аграриев топливом, осуществлять мониторинг цен ГСМ в период полевых работ, а также формировать заявки на потребность сельхозтоваропроизводителей в дизельном топливе.

«Несмотря на некоторые сложности этой посевной кампании, аграрии сработали достойно. Кампания в регионе прошла в соответствии с темпами посевной в Сибирском федеральном округе. Завершены основные агротехнологические работы, яровой сев выполнен более чем на 90%. Сейчас завершается сев однолетних трав, работы по уходу за культурами», — подчеркнула Марина Кожарина.