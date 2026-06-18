В минсельхозе региона обсудили вопросы отгрузки ГСМ малому агробизнесу

Отмечено, что в ходе посевной кампании аграрии региона в полной мере были обеспечены необходимыми материально-техническими ресурсами, в том числе горюче-смазочными материалами. Однако у ряда небольших хозяйств возникли трудности в отгрузке ГСМ по тем логистическим цепочкам, которые ранее были выстроены, рассказала министр сельского хозяйства Приангарья Марина Кожарина. Она также отметила, что, учитывая данную ситуацию, Правительство Иркутской области во главе с Губернатором взяло на личный контроль данный вопрос. Проведен ряд совещаний, в том числе с участием федеральных ведомств.