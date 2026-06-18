«УЗГА»: «УТС-800» может быть патрульным самолетом

«В первую очередь потому, что это учебный самолет полностью российского производства, то есть — не зависит от международной обстановки и санкций. Во-вторых, самолет реально существует и проходит испытания, а не представляет собой просто макет и проект — клиенту сегодня не нужны картинки и 3D модели чего-то, что “в железе” еще не существует, перспектива должна быть реальной, с видным горизонтом поставок. В-третьих, турбовинтовой самолет для обучения пилотированию гораздо более экономичен, чем самолет с реактивным двигателем — для многих заказчиков это важный аспект. В-четвертых, для некоторых стран “УТС-800” может выполнять роль не только “летающей парты”, но и патрульного самолета», — сказала Згировская.