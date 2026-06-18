«УЗГА»: «УТС-800» может быть патрульным самолетом

МИНСК, 18 июня. /ТАСС/. Учебно-тренировочный самолет «УТС-800» может выполнять не только роль «летающей парты» для подготовки пилотов, но также применяться в качестве патрульного самолета. Об этом рассказала ТАСС на Международной выставке «Национальная безопасность. Беларусь-2026» официальный представитель АО «УЗГА» (в составе Союза машиностроителей России) Екатерина Згировская.
Отвечая на вопрос агентства о заинтересованности иностранцев в «УТС-800» представитель Уральского завода гражданской авиации отметила, что к самолету есть интерес по ряду причин.
«В первую очередь потому, что это учебный самолет полностью российского производства, то есть — не зависит от международной обстановки и санкций. Во-вторых, самолет реально существует и проходит испытания, а не представляет собой просто макет и проект — клиенту сегодня не нужны картинки и 3D модели чего-то, что “в железе” еще не существует, перспектива должна быть реальной, с видным горизонтом поставок. В-третьих, турбовинтовой самолет для обучения пилотированию гораздо более экономичен, чем самолет с реактивным двигателем — для многих заказчиков это важный аспект. В-четвертых, для некоторых стран “УТС-800” может выполнять роль не только “летающей парты”, но и патрульного самолета», — сказала Згировская.
По ее словам, в «УЗГА» ожидают, что самолет будет пользоваться спросом на постсоветском пространстве, где традиционно эксплуатируется авиационная техника советского или российского производства. «По миру объем парка учебно-тренировочных самолетов ограничен и серьезно привязан к типам воздушных судов, используемых той или иной страной. При этом значительное количество стран могут быть заинтересованы в приобретении именно “УТС-800” для обучения своих летчиков. Безусловно, рассчитываем, что и наши дружественные соседи по постсоветскому пространству, где на вооружении стоят российские истребители и штурмовики, обратят внимание на нашу разработку», — добавила она.
Международная выставка «Национальная безопасность. Беларусь-2026» проходит в Минске с 17 по 19 июня.