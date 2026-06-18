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В Челябинской области на 46,5% сократился ввод жилья

На Южном Урале с начала года ввели в эксплуатацию 2,7 тыс. домов.

Источник: Комсомольская правда

В Челябинской области за первые пять месяцев 2026 года сдали 2,7 тыс. жилых зданий. Большая часть этих построек — частные дома, которые самостоятельно возводили южноуральцы. Застройщиками-бизнесменами построено только 84 дома.

Всего с начала года ввели в действие 510,5 тыс. квадратных метров жилья, в том числе 319,4 тыс. квадратных метров — в самостоятельно построенных южноуральцами домах.

Ввод жилья в Челябинской области сократился на 46,5% по отношению к тому же периоду прошлого года. Если брать только частные дома, то падение еще больше — 58,8%.