Пермяки зарабатывали в 2025 году за месяц в среднем 100 тысяч рублей

Заработок пермяков в 2025 году составил в среднем 100 тысяч рублей, сообщила замглавы администрации города Яна Фурман со ссылкой на данные Пермьстат.
Размер заработной платы жителей Перми был назван на заседании комитета Пермской гордумы по экономическому развитию. Яна Фурман уточнила, что среднемесячная заработная плата за год увеличилась на 13% и достигла 99,5 тысячи рублей.
«Благодаря этому, Пермь поднялась на шестое место среди городов-миллионников по размеру зарплаты. В 2025 году мы были на седьмом месте», — цитирует замглавы администрации «Новый компаньон».
По данным Пермьстат, в целом по Пермскому краю средняя начисленная заработная плата в 2025 году составила 84,9 тысячи рублей. По этому показателю лидируют отрасли добычи полезных ископаемых — 119,3 тысячи рублей, производства химических продуктов — 122,2 тысячи рублей, информации и связи 124,7 тысячи рублей, производства нефтепродуктов — 125,5 тысячи рублей.
Напомним, экономист Анна Анисимова раскрыла, какая заработная плата обеспечит жителям России получение средней пенсии.