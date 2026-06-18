Юрий Слюсарь дал старт Международной закупочной сессии пищевой продукции Made in Russia

«Несмотря на санкции, логистические трудности, в закупочной сессии участвует более 35 покупателей из 17 стран. Среди них розничные сети, дистрибьюторы и импортёры, заинтересованные в российских товарах. Ростовская область — один из ведущих экспортеров России. По итогам прошлого года регион занимает второе место в ЮФО по объемам внешней торговли и экспорта. Экспорт продовольствия был и остается приоритетом экономической политики региона. В структуре вывоза товаров продовольствие занимает более 60%, и мы намерены увеличивать поставки продукции с высокой добавленной стоимостью», — сказал Юрий Слюсарь.