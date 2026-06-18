Юрий Слюсарь дал старт Международной закупочной сессии пищевой продукции Made in Russia

17 июня губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь дал старт Международной закупочной сессии пищевой продукции Made in Russiа — центральной части форума «Инновации в пищевой промышленности — повышение эффективности производства и экспортного потенциала отрасли». В выставочном центре «Арена Экспо» собрались представители отраслевых союзов и ассоциаций, производители и зарубежные покупатели.
Юрий Слюсарь ознакомился с экспозициями, с представленным широким спектром товаров, как продовольственных, так и технологических, которые широко востребованы в России и за ее пределами. Губернатор уверен, что форум придаст импульс развитию как отрасли АПК в целом, так и пищевой промышленности в частности.
«Несмотря на санкции, логистические трудности, в закупочной сессии участвует более 35 покупателей из 17 стран. Среди них розничные сети, дистрибьюторы и импортёры, заинтересованные в российских товарах. Ростовская область — один из ведущих экспортеров России. По итогам прошлого года регион занимает второе место в ЮФО по объемам внешней торговли и экспорта. Экспорт продовольствия был и остается приоритетом экономической политики региона. В структуре вывоза товаров продовольствие занимает более 60%, и мы намерены увеличивать поставки продукции с высокой добавленной стоимостью», — сказал Юрий Слюсарь.
На выставке представлена продукция из 15 регионов России и, конечно, разнообразные донские бренды. Губернатор отметил важность показа уникальных товаров, многие покупатели по достоинству оценивают качество донских товаров.
Эта площадка — еще одна возможность продвижения донской продукции.
«Сделано на Дону» — это часть проекта «Сделано в России». Нам важно показать, продемонстрировать всю уникальность, качество того, что мы производим. Многие производителя продолжают изготавливать по старым добрым советским ГОСТам, которые сейчас, по прошествии времени, являются эталоном качества. Как только появляется возможность, мы убеждаем покупателя, что в России делаются качественные товары, в том числе и на Дону", — отметил губернатор.
Донской АПК поставляет товары в 100 стран, доля региона в общероссийском экспорте АПК составляет около 12%. По итогам 2025 года экспортировано около 17 млн тонн продукции на 5,2 млрд долларов.
Директор по развитию региональной инфраструктуры и поддержке экспорта Российского экспортного центра Наталья Минаева рассказала, что большое внимание уделяется продвижению бреда «Сделано в России». Такие мероприятия дают мощный импульс к этому.
«То, что зарубежные компании приехали в Ростов, это говорит о том, что наша продукция исключительно востребована, пользуется спросом. Надеюсь, что в результате переговоров компании заключат контракты, смогут по ним поставить пробные партии товаров, которые потом будут востребованы», — сказала Наталья Минаева.
Об этом сообщил сайт правительства Ростовской области.