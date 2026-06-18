В ГД предложили увеличить возможности распоряжаться пенсионными накоплениями

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Пора законодательно закрепить право гражданина расторгать договор с негосударственным пенсионным фондом (НПФ) в любое время, если фонд нарушает его права, и увеличить возможности граждан распоряжаться своими пенсионными накоплениями, заявил ТАСС зампредседателя комитета ГД по бюджету и налогам Каплан Панеш (фракция ЛДПР).
«Многие люди не могут забрать свои пенсионные накопления, им отказывают в единовременной выплате, не дают перевести деньги в другой фонд, а сам фонд реорганизуется и меняет название без согласия клиента. Это системная проблема. Пора законодательно закрепить право гражданина расторгать договор с НПФ в любое время, если фонд нарушает его права», — считает он. С 1 июля 2024 года порог для единовременной выплаты накопительной пенсии повысили с 5 до 10% от прожиточного минимума пенсионера, напомнил депутат. «Если раньше человек мог получить все накопления разом, то теперь — только мизерную пожизненную прибавку. Люди, которые копили годами — остаются ни с чем», — констатировал парламентарий.
При этом отозвать заявление о назначении выплаты, чтобы перевести накопления в другой фонд или в программу долгосрочных сбережений, невозможно: фонд отказывает, ссылаясь на сам факт подачи заявления, даже если человек передумал и выплаты еще не получал, рассказал Панеш. «Еще одна проблема — реорганизация фондов без спроса клиента. Фонд ликвидируют, накопления передают в другой НПФ. По закону у гражданина есть 30 дней, чтобы отказаться и перевести деньги без потери дохода. Но на практике уведомление приходит на электронную почту, когда личный прием уже отменили. Записаться невозможно, договор расторгнуть нельзя, перейти в другой фонд — тоже. Человек становится клиентом организации, которую не выбирал и которой не доверяет», — отметил он.
Депутат предлагает закрепить в законе право гражданина расторгать договор с НПФ в любое время при недобросовестных действиях фонда без потери инвестиционного дохода. Кроме того, при реорганизации следует обязать фонд получать письменное согласие клиента на переход, считает Панеш. «Просто уведомить по почте — недостаточно. Клиент вправе отказаться и перейти в другой фонд или в Социальный фонд. Срок для такого перехода — не 30 дней, а минимум 3 месяца. Также надо снизить порог для единовременной выплаты накопительной пенсии с 10 до 5%, вернув прежние правила», — считает парламентарий.
Гражданину надо дать право отозвать заявление о назначении выплаты до момента первого перечисления, кроме того, следует ввести ответственность НПФ за введение граждан в заблуждение, полагает Панеш. «Если сотрудник фонда обещает, что “единовременную выплату дадут”, а потом отказывают, фонд должен отвечать. Важно знать: если НПФ нарушает ваши права, можно обратиться к финансовому уполномоченному», — сказал депутат.