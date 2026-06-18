В ГД предложили увеличить возможности распоряжаться пенсионными накоплениями

При этом отозвать заявление о назначении выплаты, чтобы перевести накопления в другой фонд или в программу долгосрочных сбережений, невозможно: фонд отказывает, ссылаясь на сам факт подачи заявления, даже если человек передумал и выплаты еще не получал, рассказал Панеш. «Еще одна проблема — реорганизация фондов без спроса клиента. Фонд ликвидируют, накопления передают в другой НПФ. По закону у гражданина есть 30 дней, чтобы отказаться и перевести деньги без потери дохода. Но на практике уведомление приходит на электронную почту, когда личный прием уже отменили. Записаться невозможно, договор расторгнуть нельзя, перейти в другой фонд — тоже. Человек становится клиентом организации, которую не выбирал и которой не доверяет», — отметил он.