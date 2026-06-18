Дальнему Востоку придется летать только на отечественных самолётах

Дальневосточные авиаперевозчики выжимают максимум из имеющихся в наличии самолётов импортного производства и с надеждой ждут новинки отечественного авиапрома — импортозамещённый ближнемагистральный SJ-100, среднемагистральный Ту-214 и «Байкал» для местной авиации. Увы, но поставки первых машин ожидаются только в 2028 году, а закупить лайнеры китайского производства Comac C909, которые летают во Владивосток в ливрее Chengdu Airlines, невозможно, так как дружественный Китай сам испытывает дефицит этих бортов, сообщает ИА PrimaMedia.
«Мы должны преодолеть вызов авиационной доступности. Стратегическая задача для российской промышленности — обеспечить отечественными воздушными судами все маршруты Дальнего Востока», — заявил глава Минвостокразвития Алексей Чекунков на итоговом заседании коллегии министерства 17 июня 2026 года.
При этом министр ничего не сказал о возможных сроках замены имеющихся в наличии импортных бортов. Так как с поставками отечественной техники, мягко скажем, есть заминка.
Сейчас на Дальнем Востоке в основном эксплуатируются самолёты американского, европейского и канадского авиапрома.
К примеру, воздушный парк сахалинской авиакомпании «Авроры», на базе которой создана Единая дальневосточная авиакомпания, насчитывает 19 самолетов и ни одного отечественного: восемь европейских Airbus А319, часть из которых летает в города Китая, восемь канадских Bombardier DHC-8 трёх модификаций и три канадских Viking DHC-6 Twin Otter, с декабря 2014 года выполняющих полёты на краевых маршрутах в Приморье.
«Характеристики DHC-6 позволяют этому самолету справляться с задачами авиаперевозок на местных воздушных линиях в условиях Дальнего Востока», — отмечал генеральный директор АО «Авиакомпания “Аврора”» Константин Сухоребрик в декабре 2025 года.
Почётный консул Новой Зеландии застраивает Приморье складами.
Новый проект будет реализован в рамках ТОР «Приморье».
Отечественные самолёты есть в парке авиакомпании «Якутия» — три Superjet 100. Также эксплуатируются три модификации Boeing-737 и один Bombardier DHC 8-Q300.
Отметим, что в свое время отечественные Ту-204−300 активно эксплуатировала авиакомпания «Владивосток авиа» — шесть самолетов этого типа летали из Владивостока в города Японии и Южной Кореи, а также в Москву (142 места). Отзывы об этой технике с точки зрения эксплуатации были неоднозначными, но для пассажиров самолёты были достаточно удобными.
В парке авиакомпании «Хабаровские авиалинии», специализирующейся на региональных перевозках по краю, — отечественные самолёты Ан-24 и Ан-26, а также чешские L-410 (19-местный двухмоторный самолет для местных воздушных линий).
Глава Объединенной авиастроительной корпорации Вадим Бадеха в интервью ТАСС (18+) заявил, что Ту-214 уже сертифицирован, а Ил-114−300 завершил сертификационные полеты и ожидает получения сертификата в ближайшее время. Сертификационные испытания МС-21 (прямой конкурент А320) и SJ-100 находятся на завершающей стадии.
Увы, но цена на эти лайнеры будет «кусачей».
«Впервые за годы мы видим хороший результат проектирования под заданную стоимость. Сегодня наши самолеты по стоимости и эксплуатации дороже “иномарок”, но не драматично.
Надо понимать, что это первые самолеты, судить о ценах по ним не совсем корректно. Уверен, что с выходом на большую серийность мы сможем обеспечить конкурентную стоимость на уровне западных производителей",
— отметил глава ОАК.
А вот с запуском лёгкого многоцелевого 9-местного самолёта «Байкал», который считается заменой трудяги Ан-2 для местных воздушных линий, пока всё достаточно туманно.
Первые испытания «Байкала» с российским двигателем ВК-800 и отечественным воздушным винтом АВ-901 успешно прошли в конце декабря 2025 года. Но сертификат на двигатель и винт ожидается не раньше декабря 2026 года.
Перед выходом на пассажирские линии «Байкалы» должны налетать минимум 100 тысяч безаварийных часов при выполнении авиационных работ.
Начало поставок российских самолетов для «Авроры», которые были запланированы в рамках утвержденного правительством инвестпроекта в 2024—2026 гг., теперь ожидается в 2028—2029 гг. Речь идёт о восьми SJ-100 и десяти «Байкалах». Кроме того, «Аврора» рассчитывает на примерно 20 самолётов Ил-114−300, модернизированную версию турбовинтового Ил-114 вместимостью 50−68 пассажиров. Первые машины опять же могут появиться на Дальнем Востоке не ранее, чем в 2028 году.