Дальнему Востоку придется летать только на отечественных самолётах

Отметим, что в свое время отечественные Ту-204−300 активно эксплуатировала авиакомпания «Владивосток авиа» — шесть самолетов этого типа летали из Владивостока в города Японии и Южной Кореи, а также в Москву (142 места). Отзывы об этой технике с точки зрения эксплуатации были неоднозначными, но для пассажиров самолёты были достаточно удобными.