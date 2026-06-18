В Прикамье средняя цена литра бензина за неделю взлетела на 96 копеек

На заправках Пермского края к середине июня резко взлетела средняя стоимость литра автомобильного топлива. Самым дорогим на заправках региона на первой неделе остался бензин марки АИ-98.
По данным Росстата, средняя цена за литр бензина марки АИ-92 выросла с 64,38 до 65,47 ₽, АИ-95 — 69,72 ₽ (+0,88), АИ-98 осталась прежней — 95,14 ₽. Средняя цена за литр автомобильного бензина за неделю выросла до 68,67 ₽ (+0,96).
В ПФО самый дорогой бензин на заправках Республики Марий Эл — 70,47 (+2,66) руб. В целом по России средняя цена за литр автомобильного топлива за неделю выросла с 68,45 до 69,11 ₽, в Приволжском округе — с 66,52 до 67,24 ₽
По состоянию на 15 июня, стоимость дизельного топлива в Прикамье выросла еще на 19 коп. до 80,11 ₽ за литр, ПФО — на 64 коп. до 77,32 ₽, в целом по России — на те же 66 коп. до 80,78 ₽
Росстат проводит мониторинг цен автомобильного и дизельного топлива на 1,8 тыс. заправочных станций в 280 городах страны.