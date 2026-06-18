В Прикамье средняя цена литра бензина за неделю взлетела на 96 копеек

По состоянию на 15 июня, стоимость дизельного топлива в Прикамье выросла еще на 19 коп. до 80,11 ₽ за литр, ПФО — на 64 коп. до 77,32 ₽, в целом по России — на те же 66 коп. до 80,78 ₽