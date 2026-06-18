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hh.ru: средняя длительность первой работы у россиян составляет почти пять лет

По данным исследования, самый долгий первый опыт работы принадлежит жителям Еврейской автономной области.

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Длительность первой работы у граждан России в среднем составляет 4,8 года. Дольше всего у первого работодателя остаются сотрудники в Еврейской автономной области, следует из исследования hh.ru, которое есть в распоряжении ТАСС.

«Средняя длительность первой работы у россиян составляет 4,8 года», — говорится в сообщении.

Уточняется, что самый длительный первый опыт работы принадлежит жителям Еврейской автономной области — 6,3 года, а самый короткий — москвичам и петербуржцам — по 4,2 года.

Жители Забайкальского края остаются на первой работе 6,1 года. Граждане, проживающие в Кабардино-Балкарской Республике, в Архангельской и Магаданской областях — по 6 лет, в Мурманской и Липецкой областях и Карачаево-Черкесии — по 5,9 года, в Камчатском крае, Костромской области и в Республике Коми — по 5,8 года.

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