hh.ru: средняя длительность первой работы у россиян составляет почти пять лет

Жители Забайкальского края остаются на первой работе 6,1 года. Граждане, проживающие в Кабардино-Балкарской Республике, в Архангельской и Магаданской областях — по 6 лет, в Мурманской и Липецкой областях и Карачаево-Черкесии — по 5,9 года, в Камчатском крае, Костромской области и в Республике Коми — по 5,8 года.