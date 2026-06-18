Ростех начал серийный выпуск ключевых элементов для космических систем связи

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Холдинг «Росэл» (входит в Ростех) запустил серийный выпуск дискретных и интегральных LC-фильтров, которые являются ключевым элементом бортовых систем связи космических аппаратов, а также радиолокационной и телекоммуникационной аппаратуры, систем управления. Об этом говорится в сообщении Ростеха.
«Холдинг “Росэл” госкорпорации “Ростех” начал серийное производство линейки дискретных и интегральных LC-фильтров — ключевых элементов бортовых систем связи космических аппаратов, радиолокационной и телекоммуникационной аппаратуры, систем управления. Изделия позволяют устранять высокочастотные помехи, выделять определенные диапазоны, обрабатывать сигналы в различных схемах. Фильтры способны отличать “свою” частоту от “чужой”, даже если они очень близки», — отмечается в сообщении.
Изделия, разработанные Омским научно-исследовательским институтом приборостроения (ОНИИП, входит в «Росэл»), отличаются малыми габаритами и улучшают тактико-технические характеристики систем и комплексов связи, радиолокации и управления космического назначения.
«Наше инициативное изделие перекрывает более широкий диапазон частот и охватывает большую номенклатуру по сравнению с другими отечественными аналогами. Устойчивость разработанных дискретных и интегральных LC-фильтров к космическому излучению в сочетании с их техническими характеристиками, надежностью и стойкостью к внешним воздействующим факторам делает возможным их применение не только в различной радиоэлектронной аппаратуре, но и в бортовых системах космических аппаратов. У нас уже есть заказы на продукцию», — рассказали в ОНИИП.