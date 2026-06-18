Ростех начал серийный выпуск ключевых элементов для космических систем связи

«Наше инициативное изделие перекрывает более широкий диапазон частот и охватывает большую номенклатуру по сравнению с другими отечественными аналогами. Устойчивость разработанных дискретных и интегральных LC-фильтров к космическому излучению в сочетании с их техническими характеристиками, надежностью и стойкостью к внешним воздействующим факторам делает возможным их применение не только в различной радиоэлектронной аппаратуре, но и в бортовых системах космических аппаратов. У нас уже есть заказы на продукцию», — рассказали в ОНИИП.