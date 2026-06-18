Число проданных минут в «Делимобиле» весной выросло на 21%

«Делимобиль» проанализировал, как пользователи ездили на каршеринге этой весной. С марта по май 2026 года на автомобилях сервиса проехали 254 млн километров — это более 6 000 кругосветных путешествий вокруг Земли. По сравнению с весной 2025 года активность выросла: общее количество накатанных километров увеличилось на 20%, а количество минут — на 21%", — говорится в сообщении.