Число проданных минут в «Делимобиле» весной выросло на 21%

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Число проданных минут в каршериноговом сервисе «Делимобиль» с марта по май 2026 года выросло на 21% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года, количество накатанных километров увеличилось на 20%. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе сервиса.
«Делимобиль» проанализировал, как пользователи ездили на каршеринге этой весной. С марта по май 2026 года на автомобилях сервиса проехали 254 млн километров — это более 6 000 кругосветных путешествий вокруг Земли. По сравнению с весной 2025 года активность выросла: общее количество накатанных километров увеличилось на 20%, а количество минут — на 21%", — говорится в сообщении.
Пик активности пользователей приходился на дневные часы, вечером и ночью поездок становилось меньше, а утро оставалось самым спокойным временем суток. Чаще автомобили бронировали около 17:00. Наиболее популярным днем для поездок было 25 марта, минимальное количество аренд зафиксировано 2 мая. Число аренд по тарифу «Межгород» выросло на 23%. В числе самых востребованных направлений для весенних путешествий оказались Москва, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Казань и Екатеринбург.
Самые длинные поездки совершили 24-летний москвич: по минутному тарифу он проехал 2 800 км, на втором месте 27-летний петербуржец с 2 300 км, на третьем — 23-летняя москвичка с 2 200 км. По количеству поездок лидерами стали 40-летний пермяк — 598, на втором месте 23-летний ростовчанин — 539, на третьем — 32-летний казанец — 518.
В основном пользователи выбирали автомобили эконом-сегмента. Самыми востребованными стали машины Volkswagen Polo, Kia Rio и Nissan Qashqai. Реже отдавали предпочтение комфорт-классу: Geely Coolray, Exeed LX и Jaecoo J7.