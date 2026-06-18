Проект Фонда Мельниченко и СГК вошел в число лучших дизайнерских решений года

Проект стал частью программы Фонда Мельниченко по созданию тематических пространств в образовательных учреждениях. Инициатива стартовала 1 сентября 2025 года. Сегодня фирменные пространства СГК, СУЭК и ЕвроХима для учёбы и отдыха работают уже в 35 образовательных организациях, 7 из которых в Красноярском крае. Среди них, кроме Аэрокосмического колледжа СибГУ им. М. Ф. Решетнёва, — Институт цветных металлов Сибирского федерального университета, Техникум горных разработок имени В. П. Астафьева, Шарыповский многопрофильный колледж, Минусинский сельскохозяйственный колледж, Гимназия № 9 в Назарово и школа № 1 в Бородино.