«М. Видео»: россияне купили более 7,4 млн устройств для персонального ухода

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Россияне приобрели более 7,4 млн устройств для красоты и персонального ухода за первые три месяца 2026 года. Об этом свидетельствуют данные компании «М. Видео», которые есть в распоряжении ТАСС.
«М. Видео» проанализировала рынок техники для красоты и персонального ухода. В первом квартале 2026 года россияне приобрели более 7,4 млн устройств на сумму свыше 20,5 млрд рублей", — говорится в тексте.
Так, по данным компании, с января по март 2026 года продажи электробритв и триммеров выросли на 19% в количественном выражении и на 11% в денежном по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Россияне приобрели 2,9 млн устройств на 5,5 млрд руб.
Количество покупок утюгов выросло в годовом выражении на 12%, жители России приобрели 1,3 млн этих устройств на 5 млрд руб. Продажи стайлеров для волос повысились в количественном выражении на 8%. Таких устройств россияне купили более 2 млн штук на 6,7 млрд руб., указано в тексте.