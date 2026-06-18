«М. Видео»: россияне купили более 7,4 млн устройств для персонального ухода

Так, по данным компании, с января по март 2026 года продажи электробритв и триммеров выросли на 19% в количественном выражении и на 11% в денежном по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Россияне приобрели 2,9 млн устройств на 5,5 млрд руб.