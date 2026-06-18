100 лет «Башфармации»: и дольше века длится госаптека

— Вопрос глубокий. Я коренной уфимец, ещё по рассказам старших и своему детству помню, что на весь город было всего две-три аптеки. Сейчас реальность иная. Появляются болезни, о которых раньше не знали, и бороться с ними приходится на другом уровне. Например, прививки от клещевого энцефалита, от бешенства после укусов животных стали уже частью нашей жизни, хотя еще несколько десятков лет назад их не было. Промышленность, как и мировая наука, движется вперёд: создаются и испытываются новые лекарства.