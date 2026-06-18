Счетная палата выявила неэффективное использование субсидий Роскадастром

По итогам проверки выявлено, что имущество «Роскадастра», структура и численность работников компании не оптимизированы. Так, сотрудники продолжают размещаться в ранее занимаемых помещениях избыточной площади, пояснили в Счетной палате. В 2024 и 2025 годах на содержание объектов недвижимости «Роскадастр» израсходовал 3,1 млрд руб., из которых 2,5 млрд руб. оплачено за счет субсидий из федерального бюджета.