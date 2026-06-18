Инвестконсультант брокера ВТБ проанализировал, куда сегодня можно вложить средства частным инвесторам

«Российский рынок акций сейчас дешёвый. Многие качественные эмитенты демонстрируют лучшую отчётность за последние несколько лет, но торгуются при этом на своих исторических минимумах. Поэтому сейчас хорошая возможность рассмотреть акции, чтобы пополнить свой портфель. Наши фавориты — финансовый и ИТ секторы, а также отдельные дивидендные истории», — сказал эксперт брокера ВТБ.