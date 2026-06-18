Обновлены правила работы «одного окна» для инвесторов

Субъектами фронт-офисов регионального уровня являются местные исполнительные органы РК, региональные организации, определяемые местными исполнительными органами РК, и их подразделения, представители центральных государственных органов, региональные палаты предпринимателей, а также представители и представительства организаций в области поддержки промышленно-инновационной деятельности, инвестиционной деятельности и развития малого и среднего бизнеса, ответственных за реализацию инвестиционной политики, реализацию и сопровождение инвестиционных проектов, а также организации, предоставляющие госуслуги.