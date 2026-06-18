Обновлены правила работы «одного окна» для инвесторов

Правила разработаны в целях улучшения инвестиционного климата Республики Казахстан путем повышения эффективности и цифровизации деятельности по привлечению и сопровождению инвесторов, а также предоставлению услуг для инвесторов на внешнем, центральном и региональном уровнях, в том числе посредством национальной цифровой инвестиционной платформы (НЦИП).
Сопровождение инвесторов осуществляется через деятельность фронт-офисов внешнего, центрального и регионального уровней, в том числе посредством НЦИП.
Субъектами фронт-офисов внешнего уровня являются загранучреждения РК, зарубежные представители и представительства Национальной компании.
Субъектами фронт-офисов центрального уровня являются Национальная компания, включая ее региональных представителей и представительств, центральные государственные органы РК, НПП «Атамекен» (Национальная палата), Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына» и Национальный инвестиционный холдинг «Байтерек».
Субъектами фронт-офисов регионального уровня являются местные исполнительные органы РК, региональные организации, определяемые местными исполнительными органами РК, и их подразделения, представители центральных государственных органов, региональные палаты предпринимателей, а также представители и представительства организаций в области поддержки промышленно-инновационной деятельности, инвестиционной деятельности и развития малого и среднего бизнеса, ответственных за реализацию инвестиционной политики, реализацию и сопровождение инвестиционных проектов, а также организации, предоставляющие госуслуги.
Правилами определены задачи фронт-офисов на каждом из уровней. Также устанавливается порядок взаимодействия Национальной компании и региональных организаций с загранучреждениями РК, государственными органами, местными исполнительными органами, организациями, а также иными негосударственными организациями по вопросам привлечения инвестиций.
Порядок ведения инвестиционных проектов по «зеленому коридору».
Инвестиционные проекты, подпадающие под критерии «зеленого коридора», получают государственные услуги в ускоренном порядке, определенном решением совета по привлечению инвестиций.
Однако в случае выявления проблемных вопросов по инвестиционным проектам, находящимся в «зеленом коридоре», принятие решений по таким проектам осуществляется также на заседании совета по привлечению инвестиций.
Инвестиционный проект, находящийся в «зеленом коридоре» с объемом инвестиций от 7,5 млн МРП, передается на дальнейшее сопровождение Task Force.
Основания исключения инвестиционного проекта из «зеленого коридора»:
исключение инвестиционного проекта из НЦИП;предоставление недостоверной информации, влияющей на соответствие показателей инвестиционного проекта установленным критериям «зеленого коридора»;существенное изменение показателей проекта (сумма инвестиций, приоритетность отрасли и др.), которые привели к несоответствию критериям «зеленого коридора».
Инвестиционные проекты в зависимости от стратегического значения подразделяются на следующие категории:
инвестиционные проекты высокого приоритета — инвестиционные проекты из общенационального пула инвестиционных проектов стоимостью свыше 50 000 000 000 тенге, а также инвестиционные проекты, которые включены в «зеленый коридор» на основании системы расчета баллов о подтверждении минимального порогового значения показателей;инвестиционные проекты среднего приоритета — инвестиционные проекты из общенационального пула инвестиционных проектов стоимостью свыше 500 000 000 тенге;инвестиционные проекты базового приоритета — инвестиционные проекты, включенные в общерегиональный пул инвестиционных проектов, стоимостью до 500 000 000 тенге.
Документ содержит систему расчета баллов по инвестиционному проекту о подтверждении минимального порогового значения показателей для включения в «зеленый коридор».
При расчете учитывается сумма инвестиций, наличие инвестора в списке «The Global 2000», приоритетность отрасли, а также социальная направленность проекта.
Приказ введен в действие с 18 июня.