Трамп поставил под вопрос будущее торгового союза США, Канады и Мексики

Однако уже сейчас неопределенность вокруг будущего крупнейшего торгового соглашения Северной Америки начинает отражаться на настроениях бизнеса. Компании в США, Канаде и Мексике лишаются одного из главных преимуществ договора — предсказуемости долгосрочных правил. Именно стабильность условий торговли и инвестиций на протяжении многих лет считалась одним из ключевых факторов развития североамериканской экономики. Теперь этот фактор оказывается под вопросом, что заставляет бизнес осторожнее оценивать будущие проекты и инвестиционные планы.