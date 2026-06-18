Трамп поставил под вопрос будущее торгового союза США, Канады и Мексики

Соглашение о свободной торговле между США, Канадой и Мексикой оказалось под угрозой пересмотра после заявлений президента США Дональда Трампа. Вашингтон готовится к обсуждению дальнейшей судьбы договора USMCA, который определяет правила торговли в Северной Америке и охватывает товарооборот объемом около $1,6 трлн в год.
Одним из главных аргументов Трампа против сохранения нынешних условий стали показатели внешней торговли. По данным, на которые ссылается американский лидер, в 2025 году дефицит США в торговле с Канадой составил около $46 млрд, а с Мексикой приблизился к $197 млрд. В Белом доме считают такие результаты свидетельством того, что действующие механизмы требуют пересмотра.
USMCA вступило в силу летом 2020 года и пришло на смену соглашению NAFTA, действовавшему более четверти века. Документ сохранил свободную торговлю для большинства товаров североамериканского происхождения, но одновременно ужесточил требования к локализации производства в ряде отраслей, прежде всего в автомобильной промышленности.
Сейчас неопределенность вокруг будущего соглашения вызывает беспокойство у всех участников. Для Канады и Мексики американский рынок остается ключевым направлением экспорта. На США приходится около 80% мексиканских поставок за рубеж и почти 70% канадских. В случае отмены действующих преференций наиболее уязвимыми могут оказаться поставщики автомобилей, стали и алюминия.
Для Соединенных Штатов риски выглядят иначе. Американская промышленность тесно интегрирована в североамериканские производственные цепочки и зависит от поставок сырья, комплектующих и промежуточной продукции из соседних стран. Любые дополнительные барьеры способны увеличить себестоимость производства и в конечном итоге привести к росту цен для американских потребителей.
На фоне заявлений Вашингтона Оттава и Мехико демонстрируют готовность к переговорам. По оценкам аналитиков, обе страны заинтересованы в сохранении доступа на крупнейший рынок региона и готовы обсуждать отдельные двусторонние механизмы урегулирования спорных вопросов.
Речь идет не о создании новой системы торговли, а о дополнительных соглашениях в отдельных секторах экономики. Такие договоренности могут регулировать поставки конкретных товаров, устанавливать исключения из общих правил или уточнять условия доступа на национальные рынки. При этом базовой основой торговли в Северной Америке по-прежнему остается USMCA.
Эксперты считают, что нынешняя жесткая риторика Дональда Трампа может быть элементом переговорной стратегии. Давление на партнеров позволяет Вашингтону добиваться более выгодных условий еще до начала официального пересмотра соглашения.
Даже если США откажутся от автоматического продления договора, это не приведет к его немедленной отмене. В таком случае начнется механизм ежегодного пересмотра соглашения. На поиск компромисса у сторон останется до десяти лет. В течение этого периода участники смогут либо продлить действие USMCA, либо согласовать его новую редакцию.
Однако уже сейчас неопределенность вокруг будущего крупнейшего торгового соглашения Северной Америки начинает отражаться на настроениях бизнеса. Компании в США, Канаде и Мексике лишаются одного из главных преимуществ договора — предсказуемости долгосрочных правил. Именно стабильность условий торговли и инвестиций на протяжении многих лет считалась одним из ключевых факторов развития североамериканской экономики. Теперь этот фактор оказывается под вопросом, что заставляет бизнес осторожнее оценивать будущие проекты и инвестиционные планы.
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