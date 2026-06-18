Внешний госдолг России в апреле сократился на рекордные $4,2 млрд

Задолженность России перед внешними кредиторами по итогам апреля составила $58,9 млрд. Показатель упал на $4,2 млрд, что стало рекордом. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на данные Минфина. Предыдущий максимум был установлен в июле 2018 года, когда госдолг за месяц снизился на $3,6 млрд.