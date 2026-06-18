Депутаты ЗС скорректировали бюджет Приангарья на 2026 год

Дополнительные средства распределены по ключевым социальным направлениям. Так, на оплату труда работников бюджетной сферы предусмотрено 3,9 млрд рублей, на социальные выплаты и меры поддержки льготных категорий граждан — 3 млрд, на льготное лекарственное обеспечение — 298,7 млн рублей. Также серьезные вливания получат ресурсоснабжающие компании (субсидии в размере 1 млрд рублей) и транспортные организации (600 млн рублей). Местным бюджетам направят 510,3 млн рублей на модернизацию объектов теплоснабжения и подготовку к зиме, а на расселение граждан из аварийного жилищного фонда — дополнительно 182,7 млн рублей.
Подобное адресное распределение средств стало возможным во многом благодаря конструктивному диалогу депутатов с профильными ведомствами и пристальному вниманию к проблемам муниципалитетов. Напомним, что 20 мая в рамках заседания Заксобрания прошел «Депутатский час», где обсуждались итоги прошедшего отопительного периода и задачи по подготовке к новой зиме. Кроме того, состоялся выезд в Братск, на котором рассматривались вопросы обеспечения теплом северных территорий региона. Участники всех мероприятий единогласно отмечали острую необходимость компенсации выпадающих доходов ресурсоснабжающих организаций и своевременного доведения средств до территорий для проведения первоочередных зимних мероприятий.
В процессе обсуждения бюджетных корректировок депутаты затронули несколько значимых аспектов. В частности, Валерий Ус поинтересовался, как будут финансироваться подтвержденные запросы муниципалитетов на ремонт дорог, обновление коммунальной инфраструктуры и подготовку к холодам. Екатерина Багайникова разъяснила, что на погашение кредиторской задолженности как на региональном, так и на местном уровне, а также на увеличение межбюджетных трансфертов в бюджеты городов и районов дополнительно заложено 2,6 млрд рублей.
Глава региона Игорь Кобзев отметил, что, несмотря на сохраняющуюся непростую, но контролируемую ситуацию с областным бюджетом, властям удалось найти ресурсы для выполнения приоритетных задач.
— Все запланированные расходы направлены на социальную защиту жителей. В условиях дефицита финансовых средств мы концентрируемся на решении наиболее актуальных проблем населения Иркутской области, — заявил губернатор.
Представляя заключение на законопроект, председатель Контрольно-счетной палаты Юлия Махтина подтвердила его соответствие действующему законодательству. Вместе с тем она обратила внимание депутатов на тот факт, что отдельные государственные программы не обеспечены финансированием в полном объеме. Данное обстоятельство, по ее словам, требует проведения дополнительной корректировки областного бюджета.