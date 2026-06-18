Депутаты ЗС скорректировали бюджет Приангарья на 2026 год

В процессе обсуждения бюджетных корректировок депутаты затронули несколько значимых аспектов. В частности, Валерий Ус поинтересовался, как будут финансироваться подтвержденные запросы муниципалитетов на ремонт дорог, обновление коммунальной инфраструктуры и подготовку к холодам. Екатерина Багайникова разъяснила, что на погашение кредиторской задолженности как на региональном, так и на местном уровне, а также на увеличение межбюджетных трансфертов в бюджеты городов и районов дополнительно заложено 2,6 млрд рублей.