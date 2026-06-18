Совфед одобрил создание базы IMEI для мобильных устройств россиян

Совет Федерации одобрил закон, предусматривающий создание в России базы идентификационных номеров мобильных устройств — IMEI. Эта мера вошла во второй пакет законодательных инициатив, направленных на противодействие кибермошенничеству.
Согласно документу, новая система будет содержать сведения обо всех устройствах, которым разрешено или запрещено работать в мобильных сетях на территории страны. Также законом закрепляются общие принципы функционирования базы и ее взаимодействия с другими государственными информационными системами.
Полномочия по определению правил работы реестра передаются правительству. Кабинет министров установит требования к самой базе данных, порядок внесения информации, а также перечень органов и организаций, которые смогут получать к ней доступ и передавать сведения.
Как ранее пояснял первый заместитель председателя комитета Госдумы по защите конкуренции Игорь Игошин, ключевым идентификатором в системе станет IMEI — уникальный номер мобильного устройства. Именно по нему планируется отслеживать статус гаджета и определять возможность его использования в российских сетях связи.
По его словам, в реестре будут содержаться сведения обо всех устройствах с указанием их статуса. Аппараты, признанные разрешенными для использования, смогут работать в обычном режиме. Устройства, попавшие в перечень запрещенных, лишатся возможности подключаться к сетям российских операторов связи.
Предполагается, что в черный список смогут попадать, в частности, нелегально ввезенные или похищенные мобильные устройства. После внесения соответствующей записи их использование в сетях мобильной связи окажется невозможным.
Отдельные обязанности возлагаются на операторов связи. Им предстоит передавать в систему сведения о том, какая SIM-карта используется в конкретном устройстве. Таким образом, база будет содержать информацию не только об IMEI-номере аппарата, но и о его привязке к абонентскому номеру.
Кто именно получит право вносить данные в реестр наряду с операторами связи, определит правительство. Закон предусматривает участие государственных органов, однако их окончательный перечень будет утвержден позднее.
Ожидается, что создание единой базы IMEI позволит усилить контроль за использованием мобильных устройств в России и станет одним из инструментов борьбы с мошенническими схемами, связанными с мобильной связью и незаконным оборотом техники.
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