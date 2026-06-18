Совфед одобрил создание базы IMEI для мобильных устройств россиян

Отдельные обязанности возлагаются на операторов связи. Им предстоит передавать в систему сведения о том, какая SIM-карта используется в конкретном устройстве. Таким образом, база будет содержать информацию не только об IMEI-номере аппарата, но и о его привязке к абонентскому номеру.