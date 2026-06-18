Задержки выплат Wildberries затронули 76% продавцов

Продавцы компенсируют задержки платным экспресс-выводом: его доля в структуре выплат выросла с 13% в начале года до 33,6% в апреле. Эксперты связывают увеличение сроков расчета с дорогими кредитами: платформы используют поставщиков как источник оборотного капитала. По данным «Точки сверки», на Ozon задержки единичны — средний срок получения средств составляет 17 дней против 22 год назад. В конце прошлого года Wildberries анонсировал мотивационную систему для селлеров с возвратом части комиссии, но выплаты до сих пор не состоялись. Обновленный срок их получения — после 13 июля.