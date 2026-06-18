Внуково, Шереметьево и Домодедово возобновили работу

Ограничения в московских авиагаванях начали вводить около 4:00 мск. По сообщениям Росавиации, Внуково, Жуковский и Шереметьево были закрыты с 4:01 мск. Домодедово не обслуживал рейсы с 3:54 мск. Внуково открыли примерно на час около 6:50 мск. В Шереметьево пассажиров эвакуировали в укрытия.