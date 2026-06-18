Внуково, Шереметьево и Домодедово возобновили работу

Московские аэропорты Внуково, Шереметьево и Домодедово снова принимают и отправляют рейсы. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.
Ограничения в московских авиагаванях начали вводить около 4:00 мск. По сообщениям Росавиации, Внуково, Жуковский и Шереметьево были закрыты с 4:01 мск. Домодедово не обслуживал рейсы с 3:54 мск. Внуково открыли примерно на час около 6:50 мск. В Шереметьево пассажиров эвакуировали в укрытия.
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщал, что на подлете к столице с начала суток сбили более сотни БПЛА. Некоторые дроны достигли МНПЗ, последствия ликвидируют спецслужбы. Обломки беспилотников повредили торговый центр «Садовод».