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Внуково, Шереметьево и Домодедово возобновили работу

Московские аэропорты Внуково, Шереметьево и Домодедово снова принимают и отправляют рейсы. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.

Московские аэропорты Внуково, Шереметьево и Домодедово снова принимают и отправляют рейсы. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.

Ограничения в московских авиагаванях начали вводить около 4:00 мск. По сообщениям Росавиации, Внуково, Жуковский и Шереметьево были закрыты с 4:01 мск. Домодедово не обслуживал рейсы с 3:54 мск. Внуково открыли примерно на час около 6:50 мск. В Шереметьево пассажиров эвакуировали в укрытия.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщал, что на подлете к столице с начала суток сбили более сотни БПЛА. Некоторые дроны достигли МНПЗ, последствия ликвидируют спецслужбы. Обломки беспилотников повредили торговый центр «Садовод».

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