Запреты для мигрантов охватили более половины российских регионов

В Санкт-Петербурге до конца 2026 года продлили запрет на работу патентных мигрантов в такси и курьерской доставке. В Краснодарском крае с начала 2025 года почти полностью ограничили привлечение иностранцев по патентам. В Псковской области с 1 июля 2026 года мигрантов ограничат в такси, автобусных перевозках, доставке, общепите, а также в торговле алкоголем и табаком.