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Запреты для мигрантов охватили более половины российских регионов

Ограничения на привлечение трудовых мигрантов уже действуют в 52 российских регионах.

Ограничения на привлечение трудовых мигрантов уже действуют в 52 российских регионах. Как сообщает ТАСС со ссылкой на директора департамента по работе с филиалами и представительствами иностранных юридических лиц Торгово-промышленной палаты РФ Василия Кузнецова, запреты касаются разных сфер занятости.

В Санкт-Петербурге до конца 2026 года продлили запрет на работу патентных мигрантов в такси и курьерской доставке. В Краснодарском крае с начала 2025 года почти полностью ограничили привлечение иностранцев по патентам. В Псковской области с 1 июля 2026 года мигрантов ограничат в такси, автобусных перевозках, доставке, общепите, а также в торговле алкоголем и табаком.

По словам Кузнецова, власти заявляют, что рынок труда не пострадал. При этом бизнес сталкивается с ростом стоимости услуг и усилением кадрового дефицита. Одним из главных изменений он назвал переход к целевому организованному набору иностранцев под конкретного работодателя и конкретное рабочее место.

Такой эксперимент правительство планирует провести с 2027 по 2032 годы. Он предполагает электронные реестры работников и работодателей, участие единого государственного оператора при МВД, авансовый платеж по НДФЛ, а также отказ от привычной системы патентов и разрешений.

Еще одним трендом Кузнецов назвал удорожание легального найма и расширение ответственности работодателей. Госдума ранее приняла законопроект о повышении госпошлины за приглашение на въезд с 960 до 8 тыс. рублей, а за многократную визу — с 1920 до 6 тыс. рублей.

ТПП РФ также направила отрицательное заключение на проект МВД, по которому за мигранта без патента могут отвечать не только субподрядчики, но и генподрядчики. В палате считают, что в таком случае ответственность может возлагаться на компании, у которых нет трудовых отношений с этими людьми.

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