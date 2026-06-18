На ремонт электросетей в Омской области направят 1,3 миллиарда рублей

В 2026 году филиал «Россети Сибирь» — «Омскэнерго» направит более 1,3 миллиарда рублей на техническое обслуживание и плановый ремонт электросетей в регионе. Работы проводят по всей Омской области, часть из них уже завершили весной и в начале лета. Об этом сообщили в пресс-службе компании.
«Ремонтная кампания “Россети Сибирь” — “Омскэнерго” нацелена на долгосрочный результат: снижение числа технологических нарушений, повышение качества электроснабжения и комфорта жителей Омской области. Каждый отремонтированный километр ЛЭП, замена опоры или расчищенная просека — это вклад в стабильную работу сетей в самых сложных погодных условиях сибирской зимы», — отметил главный инженер филиала Сергей Капитонов.
Специалисты планируют заменить около 70 километров проводов, более 1 700 опор линий электропередачи и свыше пяти тысяч изоляторов. Также энергетики отремонтируют 1 900 единиц оборудования на подстанциях напряжением 35−110 кВ, 85 трансформаторных подстанций и 113 силовых трансформаторов напряжением 6−10 кВ. Общая протяжённость участков ЛЭП, на которых проведут работы, превысит пять тысяч километров.
Для снижения риска аварий энергетики расчистят от растительности 925 гектаров просек. Особое внимание уделят северным районам области, расположенным в зоне тайги и смешанных лесов. Расчистка поможет предотвратить попадание веток на провода во время сильного ветра.
С 1 января 2025 года «Омскэнерго» является системообразующей сетевой организацией региона. После расширения зоны ответственности филиал обслуживает в том числе принятые и бесхозяйные электросети Омска. Работы, требующие отключения электроэнергии, специалисты намерены проводить в максимально короткие сроки.