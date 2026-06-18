На ремонт электросетей в Омской области направят 1,3 миллиарда рублей

В 2026 году филиал «Россети Сибирь» — «Омскэнерго» направит более 1,3 миллиарда рублей на техническое обслуживание и плановый ремонт электросетей в регионе. Работы проводят по всей Омской области, часть из них уже завершили весной и в начале лета. Об этом сообщили в пресс-службе компании.