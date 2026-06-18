«Вафельную» разметку нанесли на перекрестке в центре Нижнего Новгорода

В Нижнем Новгороде на дорогах появилась новая разметка- «вафельница» — жёлтая сетка, которая призвана снизить число заторов на загруженных перекрёстках. О нововведении сообщил Telegram‑канал «Хлеб и зрелища в NN».
Свежую разметку нанесли на пересечении Ильинской и Малой Покровской улиц — рядом с Домом бракосочетания. По правилам, водителю нельзя оставаться на участке с такой сеткой дольше пяти секунд, если его машина создаёт препятствие для поперечного потока транспорта. При этом разрешается задерживаться при выполнении поворотов — как налево, так и направо.
За выезд на «вафельницу» на запрещающий сигнал светофора предусмотрен штраф в размере 1000 рублей. Фиксация нарушений ведётся автоматически — с помощью камер видеофиксации.
Подобные разметки уже есть на площади Минина, проспекте Гагарина, а также на перекрёстке Ковалихинской и Семашко. Кстати, именно там в 2021 году впервые протестировали такую сетку — тогда это был пилотный проект.
Сегодня жёлтая «вафельная» разметка постепенно становится стандартной частью городской дорожной системы. Автомобилистам важно учитывать новые требования: игнорирование разметки чревато штрафами.
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