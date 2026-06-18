«Вафельную» разметку нанесли на перекрестке в центре Нижнего Новгорода

Свежую разметку нанесли на пересечении Ильинской и Малой Покровской улиц — рядом с Домом бракосочетания. По правилам, водителю нельзя оставаться на участке с такой сеткой дольше пяти секунд, если его машина создаёт препятствие для поперечного потока транспорта. При этом разрешается задерживаться при выполнении поворотов — как налево, так и направо.