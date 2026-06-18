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«Аэрофлот» попросил пассажиров отмененных рейсов в Москве не приезжать в аэропорт

Из-за вводившихся ночью ограничений в Шереметьево и других московских аэропортах «Аэрофлот» (MOEX: AFLT) корректирует расписание. У некоторых рейсов переносят время вылета, несколько рейсов отменены. Пассажиров отмененных рейсов авиакомпания просит не приезжать в аэропорт.

Из-за вводившихся ночью ограничений в Шереметьево и других московских аэропортах «Аэрофлот» (MOEX: AFLT) корректирует расписание. У некоторых рейсов переносят время вылета, несколько рейсов отменены. Пассажиров отмененных рейсов авиакомпания просит не приезжать в аэропорт.

Часть рейсов, прибывающих в Шереметьево, перенаправили на запасные аэродромы. «Аэрофлот» попросил пассажиров перед выездом в аэропорт проверять статус рейса на онлайн-табло или на сайте авиакомпании.

В течение ночи на подлете к Москве сбили 180 беспилотников. В Шереметьево людей эвакуировали на парковку. Этот аэропорт, а также Внуково и Домодедово уже возобновили работу. Несколько беспилотников атаковали нефтеперерабатывающий завод в Капотне. Обломки дрона повредили здание на территории ТЦ «Садовод». Также БПЛА упал на кровлю ТЦ «Белая Дача» в Котельниках. Информации о пострадавших нет.

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