Ювелирные сети попросили Минфин обсудить ограничения на наименование «бриллиант»

Согласно постановлению правительства, с 1 сентября выращенные лабораторно камни в России нельзя называть бриллиантами. Они смогут позиционироваться только как «ограненный синтетический алмаз». К неприродным камням нельзя будет применять привычные бриллиантовые категории, например измерять вес в каратах. В «585 Золотой» обращают внимание на необходимость выработать единообразный подход: пока у бизнеса остаются вопросы — можно ли указывать вес в каратах наряду с граммами, допускаются ли качественно-цветовые характеристики и возможна ли продажа изделий со старой маркировкой после 1 сентября.