Ограничения на прием мигрантов на работу ввели более чем в половине регионов России

По его словам, власти отмечают, что рынок труда не пострадал, однако бизнес ощущает рост стоимости услуг и усиление кадрового дефицита. Одним из важных изменений господин Кузнецов назвал переход к целевому организованному набору иностранных работников. С 2027 по 2032 год правительство планирует провести эксперимент по привлечению иностранцев под конкретного работодателя и конкретное рабочее место. Это следует из подготовленного МВД законопроекта, напомнил Василий Кузнецов.