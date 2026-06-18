Шохин призвал к снижению ставки ЦБ фразой «чтобы экономика не замерзла»

Глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин призвал Банк России снизить ключевую ставку на 1 процентный пункт — с 14,5% до 13,5% годовых на заседании совета директоров 19 июня. Его слова передает пресс-служба РСПП.
По словам Шохина, бизнес рассчитывает получить подтверждение, что курс на смягчение денежно-кредитной политики не только сохранится, но и ускорится.
«С учетом замедления инфляции до 5,31% в мае логичным шагом на ближайшем заседании Банка России было бы снижение ставки на 1 процентный пункт. Для того чтобы российская экономика не “замерзла” окончательно, бизнесу нужна уже не оттепель, а летнее тепло», — заявил глава РСПП.
Шохин отметил, что, несмотря на отдельные улучшения макроэкономических показателей, компании по-прежнему сталкиваются с охлаждением спроса и проблемой неплатежей. По его словам, бизнес также существенно сократил инвестиционные программы, что отражается в статистических данных.
«Длительный период высокой ключевой ставки негативно сказывается на инвестиционной активности и экономических показателях компаний. Да и бюджету текущий уровень ставки не идет на пользу, увеличивая расходы на обслуживание госдолга. В такой ситуации бизнесу особенно важны предсказуемость и понятный сигнал от властей», — объяснил он.
Снижение инфляции позволяет рассчитывать на дальнейшее уменьшение ключевой ставки, заявил ранее в этом месяце президент Владимир Путин. По его оценке, ситуация в российской экономике находится под контролем, поскольку принимаемые властями меры дают запланированный результат.
Глава государства отметил, что изменения ключевой ставки и курса рубля происходят естественным образом на фоне борьбы с инфляцией, без искусственного вмешательства со стороны властей. Он добавил, что текущую ситуацию должны учитывать в том числе инвесторы.
На полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) Путин говорил, что власти сознательно пошли на охлаждение экономики ради снижения инфляции. Глава государства отмечал, что высокая ключевая ставка сдерживает инвестиции, однако такие меры необходимы для поддержания макроэкономической устойчивости.
Очередное заседание Банка России по ключевой ставке пройдет 19 июня. На заседании 24 апреля регулятор снизил ставку до 14,5% годовых, что стало восьмым подряд смягчением денежно-кредитной политики. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина при этом допускала возможность паузы в дальнейшем снижении ключевой ставки в зависимости от динамики инфляции и внешних условий.
Оставайтесь на связи с РБК в «Максе».