Нацбанк сказал, что делать, если белорусская монета развалилась или в ней дырка

Национальный банк сказал, что делать, если белорусская монета развалилась или в ней дырка.
В частности, Нацбанк дополнил перечень признаков платежности поврежденных монет. Теперь у белорусов есть возможность обменять монеты с надпилами, сквозными отверстиями, сточенными участками. Главное — наличие возможности определить номинал монет и их принадлежность к белорусским денежным знакам.
Заменить можно будет монеты, которые разделены на кольцо и сердцевину, повторно соединенные, даже в случае, если их части совмещены не полностью.
Ранее Нацбанк ввел важный запрет, касающийся белорусских банкнот.
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