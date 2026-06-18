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В Крыму предложили строить арендное жилье для молодых специалистов

В частности, речь идет о врачах и учителях.

Источник: Комсомольская правда

Кандидат экономических наук, доцент кафедры государственного и муниципального управления КФУ им. В. И. Вернадского Андрей Вершицкий предложил строить арендное жилье для молодых специалистов. Об этом сообщает «Крым 24».

Как пояснил ученый, для крымчан недвижимость остается дорогой. При этом доходы на полуострове невысоки. Поэтому, как считает кандидат наук, для молодых специалистов нужно строить арендное жилье. Оно может быть муниципальным или государственным.

Такую недвижимость можно сдавать специалистам, которые востребованы в Крыму. В частности, речь идет о врачах или учителях. Вершицкий пояснил, что это может стать дополнительной мерой социальной поддержки. Доцент также назвал и другие варианты. В частности, речь идет о льготном предоставлении земли под строительство эконом-класса, а также о регулировании налоговой политики.

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