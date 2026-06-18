В Крыму предложили строить арендное жилье для молодых специалистов

Такую недвижимость можно сдавать специалистам, которые востребованы в Крыму. В частности, речь идет о врачах или учителях. Вершицкий пояснил, что это может стать дополнительной мерой социальной поддержки. Доцент также назвал и другие варианты. В частности, речь идет о льготном предоставлении земли под строительство эконом-класса, а также о регулировании налоговой политики.